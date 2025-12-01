Francine Jordi - SchlagerstarJetzt kostenlos streamen
Folge 3: Francine Jordi - Schlagerstar
16 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 6
In dieser Episode fordert die bekannte Sängerin Francine Jordi von Skilehrer Salar eine ganz besondere Herausforderung: Sie möchte nicht nur die Technik perfektionieren, sondern am Ende vor allem sexy auf der Piste aussehen. Zwischen Schwüngen und Spaß gewährt Francine einen sehr persönlichen Einblick in ihr Leben und spricht über Themen, die sie tief berühren. Wird es ihr gelingen auf der Piste genauso zu glänzen wie auf der Bühne?
