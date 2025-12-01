Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SKISCHULE SALAR

Francine Jordi - Schlagerstar

SAT.1Staffel 2Folge 3vom 23.12.2025
Francine Jordi - Schlagerstar

Francine Jordi - SchlagerstarJetzt kostenlos streamen

SKISCHULE SALAR

Folge 3: Francine Jordi - Schlagerstar

16 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 6

In dieser Episode fordert die bekannte Sängerin Francine Jordi von Skilehrer Salar eine ganz besondere Herausforderung: Sie möchte nicht nur die Technik perfektionieren, sondern am Ende vor allem sexy auf der Piste aussehen. Zwischen Schwüngen und Spaß gewährt Francine einen sehr persönlichen Einblick in ihr Leben und spricht über Themen, die sie tief berühren. Wird es ihr gelingen auf der Piste genauso zu glänzen wie auf der Bühne?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

SKISCHULE SALAR
SAT.1
SKISCHULE SALAR

SKISCHULE SALAR

Alle 2 Staffeln und Folgen