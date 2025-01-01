Zum Inhalt springenBarrierefrei
2-Euro-Challenge

Folge 4: 2-Euro-Challenge

16 Min.Ab 12

Pleite am Ballermann Du bist allein in einem fremden Land und in deiner Hand hältst du die letzten 2€. Was machst du, wenn dir mitten im Urlaub das Geld ausgeht? Slavik nimmt die Herausforderung an. Es hätte nicht geschadet sich im Vorhinein zumindest ein wenig über die landesspezifischen Gegebenheiten zu informieren. Die große Enttäuschung über das fehlen eines spanischen Pfandsystems, wäre ihm mit minimalen Aufwand auf jeden Fall erspart geblieben.

