Slavik - Auf Staats Nacken
Folge 6: Reiterhof
20 Min.Ab 12
Alles echt. Ein König kennt sein Land, wie seine Westentasche. Und Slaviks zukünftiges Königreich ist viel mehr als ein Kilometer Strandpromenade voller Kotze. In dieser Folge verlassen wir den Ballermann 6 für ein Abenteuer in der Natur. Für dieses ganz besondere Wagnis hat Slavik sich die passende Begleitung gesucht. Die Titti Twins sind absolute Vollprofis, für alles was mit Hügeln und Bergen zu tun hat. Ihre Erscheinung ist ein Loblied auf die Evolutionstheorie. Sie sind der Beweis: Jedes Lebewesen findet auf Mallorca seine eigene Nische. 110%Natur.
