Slavik - Auf Staats Nacken
Folge 5: Mallorcas Natur
20 Min.Ab 16
Goodbye Deutschland Es führt kein Weg weg daran vorbei. Um König von Palma de Mallorca zu werden muss Slavik Deutschland verlassen. Für den Jungen bedeutet das Auswandern ohne Sprachkenntnisse. Da klingeln nicht nur bei denjenigen, deren Auswanderung bereits gescheitert ist, alle Alarm Glocken. Hat Slavik das Zeug zu einem Neuanfang in einem fremden Land? Oder ist die Lieblingsinsel der Deutschen inoffiziell schon längst ein Teil der BRD?
