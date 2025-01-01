Smallville
Folge 12: Plötzlich verletzlich
42 Min.Ab 12
Clark und sein Mitschüler Eric werden von einem heftigen Gewitter überrascht und vom Blitz getroffen. Äußerlich scheinen sie fast unverletzt, doch der Einschlag hat andere Konsequenzen: Clarks Kräfte sind auf Eric übergegangen. Während Clark als "normaler" Mensch ausspannt, steigt Eric die Macht zu Kopf und er prahlt in aller Öffentlichkeit mit seinen neuen Kräften. Clark muss schleunigst einen Weg finden, seine Fähigkeiten zurückzuerlangen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick