WarnerStaffel 1Folge 13
Folge 13: Ab durch die Wand!

42 Min.Ab 12

Drei ehemalige Sportler nutzen Tätowierungen aus einem grünlichen Fluid, um sich unsichtbar zu machen. Mit ihrer Tarnung brechen sie in Lex' Villa ein, um eine wichtige Diskette zu stehlen. Clark will die Gauner aufhalten, doch deren Tattoos sind mit Kryptonit verseucht und der Superheld verliert seine Kraft. Die Lage gerät außer Kontrolle, als sich auch noch Whitney den Dieben anschließt.

