Smallville
Folge 21: Als der Sturm kam ...
42 Min.Ab 12
Als der übereifrige Reporter Roger Nixon Clarks Raumschiff im Keller der Kents findet und somit dessen Geheimnis auf die Spur kommt, wittert er die Story seines Lebens. Dennoch vergnügen sich Clark und seine Freunde wenig später auf dem Schulball. Doch plötzlich braut sich ein gefährlicher Sturm über Smallville zusammen, der alle in Lebensgefahr bringt ...
