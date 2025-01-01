Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 10Folge 10
Folge 10: Parallelwelten

41 Min.Ab 12

Eine Kryptonit-Box, die Tess erwirbt, sorgt in Smallville für Chaos, denn als Clark diese aus Versehen aktiviert, wird er in eine Parallelwelt portiert. Er stellt fest, dass er dort nicht bei den Kents aufgewachsen ist, sondern von Lionel Luthor zu einem gefährlichen Mörder erzogen wurde. Clark muss nun versuchen, auf die Erde zurückzukehren, denn der gefährliche Clark treibt dort bereits sein Unwesen.

