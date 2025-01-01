Smallville
Folge 18: Booster Gold
41 Min.Ab 12
Ausgerechnet als Clark untertaucht, erscheint ein aufgeblasener Möchtegern namens Booster Gold auf der Bildfläche. Auch, wenn er die ganze Stadt überzeugen kann - Lois und Clark kann er nicht täuschen. Spätestens, als Booster Gold versehentlich einen Dämon in Gestalt eines Käfers erweckt und damit ganz Metropolis in Gefahr bringt, muss ein echter Superheld übernehmen ...
