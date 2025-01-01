Smallville
Folge 20: Prophezeiung
40 Min.Ab 16
Jor-El macht Lois und Clark ein ganz besonderes Hochzeitsgeschenk. Für einen Tag überträgt er Clarks Superkräfte auf Lois. Ausgerechnet jetzt taucht der Toyman in Metropolis auf, und Lois muss wohl oder übel Clarks Rolle ausfüllen. Doch der manipulative Schurke stellt eine große Herausforderung für sie dar. Sein Ziel ist es, den "Fleck" auszulöschen.
