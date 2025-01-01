Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Smallville

Die Rettung

WarnerStaffel 10Folge 6
Die Rettung

Die RettungJetzt kostenlos streamen

Smallville

Folge 6: Die Rettung

41 Min.Ab 12

Auf einem Bauernhof hat blaues Kryptonit im Wasser keine Auswirkungen gezeigt, weshalb Clark das Gestein untersuchen will. Indes hat Lois einen Autounfall in der Nähe. Eine Amish-Familie nimmt sie auf und pflegt sie gesund. Doch als Lois die Familie verlassen will, muss sie feststellen, dass hinter deren zuvorkommenden Art ganz andere Absichten stecken. Denn die Sekte braucht jedes Jahr eine Frau für eines ihrer grausamen Rituale ...

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Smallville
Warner
Smallville

Smallville

Alle 10 Staffeln und Folgen