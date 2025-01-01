Smallville
Folge 6: Die Rettung
41 Min.Ab 12
Auf einem Bauernhof hat blaues Kryptonit im Wasser keine Auswirkungen gezeigt, weshalb Clark das Gestein untersuchen will. Indes hat Lois einen Autounfall in der Nähe. Eine Amish-Familie nimmt sie auf und pflegt sie gesund. Doch als Lois die Familie verlassen will, muss sie feststellen, dass hinter deren zuvorkommenden Art ganz andere Absichten stecken. Denn die Sekte braucht jedes Jahr eine Frau für eines ihrer grausamen Rituale ...
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick