Smallville

Der Retter der Welt

WarnerStaffel 10Folge 21
Der Retter der Welt

Der Retter der Welt

Smallville

Folge 21: Der Retter der Welt

81 Min.Ab 12

Im Serienfinale treffen Lois und Clark die letzten Vorbereitungen für ihre Hochzeit. Doch nicht alles ist eitel Sonnenschein: Lois bekommt kalte Füße. Und auch Clark braucht einen Ratgeber. Er wendet sich ein letztes Mal an Jor-El, der ihm aufzeigt, wer er war, wer er heute ist, und welche Aufgaben noch vor ihm liegen. Clark tritt seine letzte Prüfung an auf dem Weg zum ultimativen Superhelden: Superman.

