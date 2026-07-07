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Reinhold und Diane Messner im Talk

PULS 4Staffel 1Folge 1vom 07.07.2026
Reinhold und Diane Messner im Talk

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Folge 1: Reinhold und Diane Messner im Talk

50 Min.Folge vom 07.07.2026

Wer ist der Mensch hinter der Legende Reinhold Messner? Beim "CALL Film Festival" in Bad Hofgastein begleitet Lilian Klebow den bedeutendsten Bergsteiger und Abenteurer unserer Zeit und dessen Frau Diane vier Tage lang hautnah. Offen sprechen Reinhold und Diane Messner über Liebe gegen alle Widerstände, Freiheit, Familie, Verlust und die Herausforderungen eines Lebens im Rampenlicht - sowie über die Frage, was am Ende wirklich zählt.

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