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Chris Hadfield und Franz Viehböck im Talk

PULS 4Staffel 1Folge 3vom 21.07.2026
Chris Hadfield und Franz Viehböck im Talk

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Folge 3: Chris Hadfield und Franz Viehböck im Talk

51 Min.Folge vom 21.07.2026

Er war 166 Tage im All und wurde weltberühmt, als er den David Bowie-Klassiker „Space Oddity“ auf der Internationalen Weltraumstation ISS sang. Der kanadische Astronaut Chris Hadfield trifft auf den einzigen Österreicher, der jemals im Weltall war: Franz Viehböck. Außerdem: Sie sind zwei der bekanntesten österreichischen Künstler: Parov Stelar, King des Electro Swing, und „Jedermann“ Philipp Hochmair. Beim CALL Film Festival in Bad Hofgastein treffen die beiden einander erstmals zum Talk.

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