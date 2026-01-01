Sofatalks
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Mit Joyn+ ohne Werbung schauen
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Sofatalks
TV-Star Lilian Klebow trifft außergewöhnliche Menschen an außergewöhnlichen Orten. In einer Wohnzimmer-Atmosphäre entstehen persönliche Gespräche über Wendepunkte, Erfolge, Rückschläge und die Erfahrungen eines bewegten Lebens. Ob Weltstars, Abenteurer oder Visionäre: "Sofatalks" zeigt die Menschen hinter den öffentlichen Rollen und Geschichten, die man so noch nicht gehört hat.
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs