Ski-Spaß: Ein perfekter Tag für Loipe und Piste
Ab in die Loipe im Winter-Wunderland Sestriere: Für die insgesamt 12 deutschen Lang-Läuferinnen und -Läufer stand die Einteilung in die Leistungsgruppen an. Die Bedingungen: Ideal. Bestes Wetter und perfekt präparierte Pisten konnten auch die Alpin-Athleten genießen. "Richtig cool. Es macht Spaß", freute sich die Athletin Helena Klintschar.
