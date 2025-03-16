Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Special Olympics - Die besten Momente

Doppeldeutsches Snowboard-Finale

SAT.1Staffel 2025Folge 7
Doppeldeutsches Snowboard-Finale

Doppeldeutsches Snowboard-FinaleJetzt kostenlos streamen

Special Olympics - Die besten Momente

Folge 7: Doppeldeutsches Snowboard-Finale

1 Min.Ab 6

Steven Wilkinson und Christian Monden freuen sich im doppel-deutschen Snowboard-Finale über Medaillen. Die Skilanglauf-Staffel belohnt eine klasse Leistung mit Silber. Helena Klintschar und Florian Daimer krönen im Ski Alpin den Abschluss der Special Olympics in Turin mit Gold.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Special Olympics - Die besten Momente
SAT.1
Special Olympics - Die besten Momente

Special Olympics - Die besten Momente

Alle 2 Staffeln und Folgen