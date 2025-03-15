Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Special Olympics - Die besten Momente

Medaillen-Segen am vorletzten Tag

SAT.1Staffel 2025Folge 6
Medaillen-Segen am vorletzten Tag

Medaillen-Segen am vorletzten TagJetzt kostenlos streamen

Special Olympics - Die besten Momente

Folge 6: Medaillen-Segen am vorletzten Tag

1 Min.Ab 6

Die Stimmung am vorletzten Tag ist ausgelassen. Langläuferin Luisa Egersdörfer wächst über sich hinaus und erreicht die Bronze-Medaille. Auch das Floorball-Team spielt ein großartiges Turnier. Schneeschuhläufer Michael Schade sprintet mit 56 Jahren sensationell zu Silber.

Weitere Folgen in Staffel 2025

Alle Staffeln im Überblick

Special Olympics - Die besten Momente
SAT.1
Special Olympics - Die besten Momente

Special Olympics - Die besten Momente

Alle 2 Staffeln und Folgen