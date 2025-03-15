Medaillen-Segen am vorletzten TagJetzt kostenlos streamen
Special Olympics - Die besten Momente
Folge 6: Medaillen-Segen am vorletzten Tag
1 Min.Ab 6
Die Stimmung am vorletzten Tag ist ausgelassen. Langläuferin Luisa Egersdörfer wächst über sich hinaus und erreicht die Bronze-Medaille. Auch das Floorball-Team spielt ein großartiges Turnier. Schneeschuhläufer Michael Schade sprintet mit 56 Jahren sensationell zu Silber.
