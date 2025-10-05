Zum Inhalt springenBarrierefrei
Strand in Sicht - Das schauinsland reisen Quiz

Strand in Sicht: Die Traumreise nach Thailand

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 05.10.2025
Strand in Sicht: Die Traumreise nach Thailand

Strand in Sicht - Das schauinsland reisen Quiz

Folge 1: Strand in Sicht: Die Traumreise nach Thailand

Eine Traumreise nach Thailand ist der Hauptpreis, wenn Tommy Scheel Kandidatenteams am Flughafen Paderborn-Lippstadt zur Quiz-Show einlädt. Doch nicht die Teilnehmer selbst, sondern eine ausgewählte Person der Gewinner darf am Ende an den Strand reisen.

