Strand in Sicht - Das schauinsland reisen Quiz

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 12.10.2025
Folge 2: Fuerteventura wartet auf den Gewinner-Herzensmensch!

46 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 6

Nicht die Quizteilnehmer selbst, sondern der Herzensmensch der Rateteams freut sich über den Hauptpreis! Diesmal geht es mit schauinsland reisen nach Fuerteventura auf den Kanarischen Inseln. Tommy Scheel begrüßt: Team Prinzenpaar gegen Team Bauernhof.

