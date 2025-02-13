Mit "Ein Herz für Hunde" in Bosnien unterwegsJetzt kostenlos streamen
Straßenhund sucht Zuhause - André Vogt hilft
Folge 1: Mit "Ein Herz für Hunde" in Bosnien unterwegs
46 Min.Folge vom 13.02.2025Ab 6
Hundecoach André Vogt reist nach Bosnien, um den österreichischen Verein "Ein Herz für Hunde" zu unterstützen, der sich um Streuner kümmert, die auf oder in der Umgebung der örtlichen Mülldeponie leben. Die Mitglieder des Vereins versorgen die Tiere mit Futter, kümmern sich um Kastrationen, um kranke oder verletzte Hunde.
