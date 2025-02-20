Mit PETA in Rumänien unterwegsJetzt kostenlos streamen
Straßenhund sucht Zuhause - André Vogt hilft
Folge 4: Mit PETA in Rumänien unterwegs
44 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 12
André Vogt reist nach Rumänien und will dort selbst mit anpacken, um die Situation der Hunde vor Ort zu verbessern. Gemeinsam mit Jana Hoger von der Tierschutzorganisation PETA ist er unterwegs, um Straßenhunde zur Kastration einzufangen. In einem Dorf bei Bukarest stößt er auf einen Vierbeiner, der an einen Pflock gebunden ist und sich von Müll ernährt.
