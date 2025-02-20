Zum Inhalt springenBarrierefrei
Straßenhund sucht Zuhause - André Vogt hilft

Mit PETA in Rumänien unterwegs

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 20.02.2025
Mit PETA in Rumänien unterwegs

Straßenhund sucht Zuhause - André Vogt hilft

Folge 4: Mit PETA in Rumänien unterwegs

44 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 12

André Vogt reist nach Rumänien und will dort selbst mit anpacken, um die Situation der Hunde vor Ort zu verbessern. Gemeinsam mit Jana Hoger von der Tierschutzorganisation PETA ist er unterwegs, um Straßenhunde zur Kastration einzufangen. In einem Dorf bei Bukarest stößt er auf einen Vierbeiner, der an einen Pflock gebunden ist und sich von Müll ernährt.

