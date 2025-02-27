Mit der Pfotenhilfe Antalya in der TürkeiJetzt kostenlos streamen
Straßenhund sucht Zuhause - André Vogt hilft
Folge 5: Mit der Pfotenhilfe Antalya in der Türkei
48 Min.Folge vom 27.02.2025Ab 12
Hundetrainer André Vogt begibt sich für sein Herzensprojekt in die Türkei. Dort besucht er Sandra Cecik vom Verein "Pfotenhilfe Antalya". In der Touristenregion stoßen sie auf Straßenhunde, die vor Hotels auf Futterspenden der Touristen hoffen. Auch am Strand begegnen sie Streunern, die nicht kastriert sind. Die Tierschützer versuchen sie einzufangen, um die Population der herrenlosen Hunde in Grenzen zu halten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick