Unterwegs mit "CanisPro" für nachhaltigen Tierschutz in BulgarienJetzt kostenlos streamen
Straßenhund sucht Zuhause - André Vogt hilft
Folge 2: Unterwegs mit "CanisPro" für nachhaltigen Tierschutz in Bulgarien
46 Min.Folge vom 13.02.2025Ab 6
Gemeinsam mit dem Deutschen Verein "CanisPro" reist Hundetrainer André Vogt nach Bulgarien, um sich über die Situation vor Ort und über nachhaltigen Tierschutz zu informieren. Allein 10.000 Straßenhunde leben schätzungsweise in der Hauptstadt Sofia. Gemeinsam mit den Tierschützern will André die Streuner mit Futter versorgen und einen Hund einfangen, um ihn kastrieren zu können.
