sixxStaffel 10Folge 18vom 23.10.2021
Folge 18: Schokolade mal anders - Rezepte mit Wow-Zutat

25 Min.Folge vom 23.10.2021Ab 6

Schleckermäuler aufgepasst: Bei diesen schokoladigen Rezepten kann kaum jemand widerstehen. Dabei mischt Enie van de Meiklokjes die unterschiedlichsten Geschmacksrichtungen zusammen. Neben Schoko-Cookies mit Kichererbsen gibt es nämlich ausgefallene Schoko-Muffins mit Sauerkraut. Zu guter Letzt kombiniert sie außerdem einen leckeren Schokoladen-Kuchen mit Roter Beete.

sixx
