Sweet and Easy - Enie backt
Folge 1: Pompöse Partykuchen
25 Min.Folge vom 26.06.2021Ab 6
Enie van de Meiklokjes gibt Tipps, wie man mit seinem Kuchen auf einer Party jede Menge Eindruck schinden kann. Neben einer cremigen Schokotorte backt sie einen quietschbunten Einhornkuchen, der mit ausgefallener Deko und einer Kuvertüre in Regenbogenfarben verziert wird. Zusammen mit Konditormeisterin Johanna Behrends aus Berlin kreiert Enie außerdem eine köstliche Mandeltarte mit Blaubeeren.
