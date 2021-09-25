Sweet and Easy - Enie backt
Folge 14: Familienrezepte
24 Min.Folge vom 25.09.2021Ab 6
Enie van de Meiklokjes begibt sich auf eine kulinarische Reise in ihre Kindheit und backt ihre Lieblingsfamilienrezepte. Neben Bärentatzen gibt es auch Leipziger Lerchen, ein Mürbeteiggebäck mit Marzipan und Marmelade. Zudem wagt sich Enie an einen absoluten Klassiker der deutschen Küche und serviert eine köstliche Donauwelle.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick