Sweet and Easy - Enie backt
Folge 7: Back Hits & Tricks für Kids
26 Min.Folge vom 07.08.2021
Enie sorgt für strahlende Kinderaugen und köstliche Leckereien, indem sie kunterbunte Dinkel-Apfelwaffeln für Kids serviert. Auch ihre Zucker-Zimt-Brezeln finden großen Anklang bei kleinen Party-Gästen. Außerdem gibt Schauspielerin und Hobbybäckerin Laura Osswald exklusive Einblicke in ihre Küche. Enie verrät sie ein spezielles Geheimrezept - ganz ohne Zucker und Mehl.
