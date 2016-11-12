Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Ein Brot für alle Fälle

sixxStaffel 5Folge 15vom 12.11.2016
Ein Brot für alle Fälle

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 15: Ein Brot für alle Fälle

25 Min.Folge vom 12.11.2016Ab 6

Bei Enie dreht sich diesmal alles um Brot, Brot, Brot. Sie backt das schnellste Sauerteigbrot der Welt: Ganz ohne tagelanges Warten, mit wenig Aufwand, schnell und einfach aus dem Holzbackrahmen. "Speed & Easy" gemacht ist die Stulle mit Wow-Effekt dank einer Paprika-Ei-Blume. Ein einfaches Hefebrot wird zum Super-Food mit Powersamen. Und George Andreadis von der Berliner "Bekarei" zeigt Enie, wie er himmlische Gottesbrötchen macht.

