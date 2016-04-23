Gibt dir das Leben Zitronen, mach Kuchen draus!Jetzt kostenlos streamen
Sweet and Easy - Enie backt
Folge 5: Gibt dir das Leben Zitronen, mach Kuchen draus!
25 Min.Folge vom 23.04.2016Ab 6
Langweiliger, trockener Zitronenkuchen im Kasten war gestern! Enie backt in dieser Folge Lemonies, einen süß-sauren und super-saftigen Kuchen mit der Konsistenz eines Brownies/Blondies. Ganz schnell gemacht und herrlich zitronig ist der Mini-Milchbrötchen-Auflauf mit ihrem selbstgemachten Lemon-Curd. Tom Seidel vom Café "Nothaft & Seidel" in Berlin Prenzlauer Berg zeigt Enie, wie er seinen klassischen Zitronenkuchen mit Hilfe von Spinat super saftig und knallig grün backt.
