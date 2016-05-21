Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sweet and Easy - Enie backt

Angeberkuchen

sixxStaffel 5Folge 9vom 21.05.2016
Angeberkuchen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 9: Angeberkuchen

25 Min.Folge vom 21.05.2016Ab 6

Enie backt heute beeindruckende Angeberkuchen: Richtig krachen lässt sie es bei ihrer mehrstöckigen Pavlova mit ganz viel Schokocreme und Amarenakirschen. Gleich neun Etagen aus Biskuit und Mascarponecreme hat der Naked Cake. Auch Kleines kann großen Eindruck machen und das ganz "Speed & Easy", so wie die Crunchy Apfel-Sandwiches. Bloggerin und Kochbuch-Autorin Sophia Hoffmann zeigt Enie, wie sie aus buntem Brot eine opulente, kunterbunte, herzhafte und vegane Torte macht.

