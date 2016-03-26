Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 5Folge 1vom 26.03.2016
Folge 1: Ostern

24 Min.Folge vom 26.03.2016Ab 6

Enie zaubert hier nicht nur tolles Gebäck aus dem Ofen, sie zeigt auch, wie man aus Eierschalen eine tolle Kerzen-Deko basteln kann und sie stellt einen leckeren Eierlikör her. Gebacken wird ein Kastenkuchen, in dem sich ein Osterhase versteckt, ganz einfache und schnelle Blätterteig-Eier. Carolin Niemczyk, die Sängerin vom Glasperlenspiel, backt mit Enie eine herzhafte Pfannkuchen-Torte mit Möhren-Deko.

