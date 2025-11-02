Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Sweet and Easy - Enie backt

Kürbiskuchen - Wenn das Leben dir einen Kürbis schenkt ...

sixxStaffel 10Folge 19vom 02.11.2025
Kürbiskuchen - Wenn das Leben dir einen Kürbis schenkt ...

Kürbiskuchen - Wenn das Leben dir einen Kürbis schenkt ...Jetzt kostenlos streamen

Sweet and Easy - Enie backt

Folge 19: Kürbiskuchen - Wenn das Leben dir einen Kürbis schenkt ...

25 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 6

Herbstzeit ist Kürbiszeit: Enie van de Meiklokjes verrät leckere Kürbis-Rezepte, die sie mit köstlichen Gewürzen verfeinert. Neben einem herzhaften Kürbis-Pie mit Gorgonzola und Rucola backt Enie außerdem einen geflochtenen Kürbiszopf aus Hefeteig. Als Durstlöscher gibt es passend dazu einen erfrischenden Kürbis-Latte.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Sweet and Easy - Enie backt
sixx
Sweet and Easy - Enie backt

Sweet and Easy - Enie backt

Alle 12 Staffeln und Folgen