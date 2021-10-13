Model-Teaching durch Larissa Marolt und Papis LovedayJetzt kostenlos streamen
Switzerland's next Topmodel
Folge 6: Model-Teaching durch Larissa Marolt und Papis Loveday
73 Min. Folge vom 13.10.2021
In der sechsten Woche steht Model-Teaching durch Larissa Marolt und Papis Loveday auf dem Programm. Wer kann ihre wertvollen Tipps erfolgreich umsetzen und für wen wird die Lehrstunde zur echten Herausforderung? Stress pur auch beim Shooting des Tages: Auf einer Schaukel in über 20 Metern Höhe gilt es, für die Kamera einen eleganten Eindruck zu machen. Die Jury wird schließlich entscheiden, für wen der Höhenflug weiter geht und für wen sich der Model-Traum in Luft auflöst.
