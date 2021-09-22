Switzerland's next Topmodel
Folge 3: Das große Umstyling
79 Min.Folge vom 22.09.2021Ab 12
Spannende Catwalk-Battles, aufregende Fotoshootings und jede Menge Emotionen: "Switzerland's next Topmodel" startet in die dritte Runde. Mit von der Partie ist die neue Jury, bestehend aus dem Schweizer Topmodel Manuela Frey, der österreichischen Schauspielerin und Model Larissa Marolt sowie Mode-Ikone Papis Loveday. Manuela Frey führt zudem wieder als Moderatorin durch die Show.
