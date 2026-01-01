Switzerland's next Topmodel
1 StaffelAb 12
1 StaffelAb 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Switzerland's next Topmodel
Spannende Catwalk-Battles, aufregende Fotoshootings und jede Menge Emotionen: "Switzerland's next Topmodel" startet in die dritte Runde. Mit von der Partie ist die neue Jury, bestehend aus dem Schweizer Topmodel Manuela Frey, der österreichischen Schauspielerin und Model Larissa Marolt sowie Mode-Ikone Papis Loveday. Manuela Frey führt zudem wieder als Moderatorin durch die Show.
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs