Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Folge 15: Auf den Hund gekommen
44 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Mehr als 15 Jahre ziert ein hässliches Tattoo bereits Lindsays Oberarm. Der Schandfleck soll mit Sketchs Hilfe zu einer wunderschönen Frau werden. Auch Sophie muss seit Jahren mit einer hässlichen Verzierung leben. Als Teenager hat sie sich selbst einen Schriftzug tätowiert und braucht dringend ein Cover Up.
