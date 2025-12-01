Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

Staffel 5Folge 12vom 24.12.2025
Folge 12: Begegnungen der dritten Art

43 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Ein fürchterlich hässliches Wort ziert Emilys Körper und Alice covert es mit einem wunderschönen Dinosaurier. Tony hat eine übernatürliche Begegnung mit einem außerirdischen Wesen gemacht und möchte diesen Moment für immer festhalten: Sketch soll deshalb ein Alien auf seinen Arm tätowieren.

sixx
