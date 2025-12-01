Begegnungen der dritten ArtJetzt kostenlos streamen
Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis
Folge 12: Begegnungen der dritten Art
43 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12
Ein fürchterlich hässliches Wort ziert Emilys Körper und Alice covert es mit einem wunderschönen Dinosaurier. Tony hat eine übernatürliche Begegnung mit einem außerirdischen Wesen gemacht und möchte diesen Moment für immer festhalten: Sketch soll deshalb ein Alien auf seinen Arm tätowieren.
