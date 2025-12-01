Zum Inhalt springenBarrierefrei
Tattoo Fixers - Die Cover Up Profis

sixxStaffel 5Folge 13vom 24.12.2025
Folge 13: Der Spider-King

43 Min.Folge vom 24.12.2025Ab 12

Richard braucht dringend die Hilfe der Tattoo-Fixer: Mit einem Schriftzug auf seinem Körper wollte er seiner Freundin einen Heiratsantrag machen, doch die ließ in sitzen. Sketch macht aus der schmerzlichen Erinnerung einen Astronauten im Weltraum. John hat den giftigen Biss einer Schwarzen Witwe überlebt. Jetzt wünscht er sich ein Tattoo, dass seinen Sieg über die Spinne darstellt.

