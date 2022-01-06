Staffel 16 Folge 01 - Teenager werden MütterJetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 1: Staffel 16 Folge 01 - Teenager werden Mütter
Beim 19-jährigen Kevin wird’s turbulent. Seine On-Off-Beziehung zu Caro ist wieder gefestigt und die gemeinsame Zukunft wird geplant, Caro ist guter Dinge: "Er muss halt ein bisschen erwachsener werden, aber das kriegen wir noch hin." Lisa rechnet mit ihrem Ex, dem Fünffach-Papa Marcell, ab und erzählt, warum es zur Trennung kam: "Es war eine sehr dominante, narzisstische, toxische Beziehung. Das Schlimmste ist, dass ich nach 17 Monaten nicht weiß, wer der Mensch ist." Angelo leistet seinen Präsenzdienst beim Bundesheer. Es ist eine psychisch belastende Arbeit für ihn, da er nun sehr wenig Zeit für Angelo jr. hat. Doch Jungmami Joanna schaukelt das Kind schon: "Mein Babyboy und mein Boy sind meine zwei Engerln." Und: Sie fördert die Karrierepläne von Angelo, der als Rapper durchstarten möchte: "Er hat was drauf und er soll schon Aufrufe bekommen, aber nicht so viele, dass er so bekannt wird wie Capital oder die anderen, es gibt viele Hater." Spannend wird’s auch bei der 19-jährigen Petra und ihrem Freund Miguel. Leider mussten die beiden bereits drei Fehlgeburten durchstehen, doch sie haben in der schweren Zeit immer zusammengehalten und nun verkündet Petra: "Es könnte möglich sein, dass ich schwanger bin." Was wird der Schwangerschaftstest ergeben? Neu im Bunde sind die 19-jährige Alina aus Oberösterreich mit ihrem Freund Alex. Die beiden haben bereits zwei Kids und wollen zeigen, dass gute Eltern zu sein, nichts mit dem Alter zu tun hat. Alina erklärt: "Das Alter sagt nicht viel aus, es kommt auf den Menschen selbst an." Kristin ist ebenfalls bereits zweifache Mutter, aber vom Kindsvater getrennt. Doch sie ist erneut glücklich verliebt und Gerald, selbst schon zweifacher Vater, hat große Pläne mit Kristin. Diese schmiedet auch das lesbische Pärchen Vicky und Naty. Nachdem in der letzten Staffel die Verlobung gefeiert wurde, haben sie nun einen Arzttermin. Ganz groß rauskommen möchte Kerstin, die in der letzten Staffel ihren ersten Pop-Song eingesungen und produziert hat. Nun wird ein Video gedreht. Geht hier ein neuer Stern auf Österreichs Pop-Himmel auf? Mit dabei ist natürlich wieder der Gynäkologe Dr. Armin Breinl, der den Teenie-Mamas mit ärztlichem Rat zur Seite steht.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick