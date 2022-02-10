Staffel 16 Folge 06 - Teenager werden MütterJetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 6: Staffel 16 Folge 06 - Teenager werden Mütter
Kevin ist mit Caro schon seit geraumer Zeit am "Zwergerl Zusammenbasteln". Caro weiß: "Frauenkörper sind sehr kompliziert. Wenn die gestresst sind oder sich unwohl fühlen, dann funktioniert es meistens nicht." Bei Joanna und Rap-Daddy Angelo hängt der Haussegen schief. Nachdem es mit Angelos Musikkarriere doch nicht so steil bergauf geht wie gedacht, wünscht sich Joanna, dass er endlich seine Führerscheinprüfung besteht. Doch Angelo will nicht lernen. Ist die Beziehungskrise noch abzuwenden oder kommt es zum großen Drama? Marcell und Ex-Freundin Lisa sind wieder ein Paar. Ihre Beziehung laufe dieses Mal sehr harmonisch, sagt Lisa. Marcell meint: "Jeder hat seine Freiheiten." Kann Lisa ihm nun wirklich vertrauen? Auch über die weitere Babyplanung sprechen die beiden. Für Marcell, der schon fünf Kinder hat, ist klar: "Man kann nie zu viele Kinder haben." Ist Baby Nummer sechs also schon auf dem Weg?
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick