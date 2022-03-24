Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Teenager werden Mütter

Staffel 16 Folge 12 - Teenager werden Mütter

ATVStaffel 16Folge 12vom 24.03.2022
Staffel 16 Folge 12 - Teenager werden Mütter

Staffel 16 Folge 12 - Teenager werden MütterJetzt kostenlos streamen

Teenager werden Mütter

Folge 12: Staffel 16 Folge 12 - Teenager werden Mütter

61 Min.Folge vom 24.03.2022Ab 12

Gerald und Kristin begrüßen neben ihrer frischgeborenen Tochter ein weiteres Familienmitglied und Michelle ist nervös, denn der Papa von Tochter Milena kommt aus dem Staatsurlaub nachhause zurück. Außerdem stellt Angelo sein Musikvideo vor.

Weitere Folgen in Staffel 16

Alle Staffeln im Überblick

Teenager werden Mütter
ATV
Teenager werden Mütter

Teenager werden Mütter

Alle 13 Staffeln und Folgen