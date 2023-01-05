Zum Inhalt springenBarrierefrei
ATVStaffel 17Folge 1vom 05.01.2023
59 Min.Folge vom 05.01.2023Ab 12

Die 17-jährige Jungmama Jasmin ist froh, dass sie von ihrer Familie so unterstützt wird. Ihre Mutter und ihre Oma helfen tatkräftig bei der Betreuung des Töchterchens mit. Auf ihren Partner Clemens scheint Jasmin ebenfalls zählen zu können. Das Papasein macht dem 19-Jährigen sehr viel Spaß. Jungmama Nadine erwartet bereits ihr zweites Kind - diesmal von ihrem aktuellen Freund Manuel. Doch Dr. Breinl hat leider keine guten Neuigkeiten für das junge Paar.

