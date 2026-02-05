Teenager werden Mütter
Folge 9: Kerstin ist überfällig
61 Min.Ab 12
Seit Marcells Gefängnisaufenthalt hat sich für seine Familie einiges verändert. Nun gibt es Neuigkeiten von ihm und Lisa. Die 24-jährige Vanessa überlegt hingegen, sich einer Schönheits-OP zu unterziehen. Nach vier Schwangerschaften hat sie Dehnungsstreifen am Bauch, die ihr zu schaffen machen. Jasmin und Clemens müssen sich in ihre Rollen als Erziehungsberechtigte erst einfinden. Barbara steht den beiden mit Rat und Tat zur Seite.
