Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Teenager werden Mütter

Kerstin ist überfällig

ATVStaffel 17Folge 9
Kerstin ist überfällig

Kerstin ist überfälligJetzt kostenlos streamen

Teenager werden Mütter

Folge 9: Kerstin ist überfällig

61 Min.Ab 12

Seit Marcells Gefängnisaufenthalt hat sich für seine Familie einiges verändert. Nun gibt es Neuigkeiten von ihm und Lisa. Die 24-jährige Vanessa überlegt hingegen, sich einer Schönheits-OP zu unterziehen. Nach vier Schwangerschaften hat sie Dehnungsstreifen am Bauch, die ihr zu schaffen machen. Jasmin und Clemens müssen sich in ihre Rollen als Erziehungsberechtigte erst einfinden. Barbara steht den beiden mit Rat und Tat zur Seite.

Weitere Folgen in Staffel 17

Alle Staffeln im Überblick

Teenager werden Mütter
ATV
Teenager werden Mütter

Teenager werden Mütter

Alle 20 Staffeln und Folgen