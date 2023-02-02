Ein Überraschungsgast für MichelleJetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 5: Ein Überraschungsgast für Michelle
60 Min.Folge vom 02.02.2023Ab 12
Die kleine Jelena ist geboren und Michelle überglücklich. Endlich geht es von der Klinik wieder nach Hause, wo eine ganz besondere Überraschung auf die junge Mami wartet. Die frisch gebackenen Jungeltern Jasmin und Clemens haben sich unterdessen einen süßen Vierbeiner angeschafft, bei dem sie sicher sind, dass er sich mit ihrer kleinen Ajlin blendend verstehen wird ...
