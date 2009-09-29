Teenager werden Mütter - Staffel 2 Folge 2Jetzt kostenlos streamen
In der zweiten Folge von Teenager werden Mütter geht der Streit zwischen der 16-jährigen Jungmutter Rada und ihrem 17-jährigen Freund Gabriel in die nächste Runde. Anlass: Da Gabriel noch nicht volljährig ist, müssten seine Eltern für die Vaterschaftsanerkennung mit unterschreiben. Doch genau das wollen sie nicht. Dipl. Hebamme Uschi Reim-Hofer versucht den Streit zu schlichten und zu vermitteln. Außerdem lernen wir eine weitere Jungmutter kennen: die heute 16-jährige Agnes lebt behütet im trauten Kreis ihrer Familie und mit ihrer sechs Monate alten Tochter Selina, die Agnes bereits im zarten Alter von nur 15 Jahren zur Welt brachte, am Stadtrand von Graz. Bianca (18) träumt von einer Hochzeit mit Steve, dem Vater ihrer kleinen Tochter Leoni. Doch werden ihre Träume auch erhört?
