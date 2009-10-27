Teenager werden Mütter - Staffel 2 Folge 6Jetzt kostenlos streamen
In der sechsten Folge der zweiten Staffel von Teenager werden Mütter steht die 16-jährige, hochschwangere Patricia im Vordergrund. Denn sie hatte zuletzt große Schmerzen im Unterleib und suchte deshalb das Krankenhaus Göttlicher Heiland auf. Nach diversen Untersuchungen wird sie nun stationär aufgenommen. Ist alles in Ordnung mit dem Baby und wird sie ihr Kind auf natürliche Art auf die Welt bringen können? Die 15-jährige, ebenfalls schwangere Mido hat ganz andere Probleme... - sie diskutiert immer noch mit ihrem 17-jährigen Freund Alex über den Namen ihres Kindes. Bei Bianca und Steve ist nach der Hochzeit alles wieder beim Alten. Steve hat nach wie vor keine Arbeit, was das traute Glück trübt. Und vor allem Biancas Mutter Melitta lässt diesbezüglich nicht locker. Dipl. Hebamme und YoungMum-Expertin Uschi Reim-Hofer soll den Streit schlichten und Steve motivieren, sich einen Job zu suchen. Und die 17-jährige Jungmutter Sandra ist froh endlich samt Baby zu Hause zu sein und die ganze Aufregung und den Stress der Geburt hinter sich lassen zu können.
