Teenager werden Mütter - Staffel 2 Folge 8Jetzt kostenlos streamen
Teenager werden Mütter
Folge 8: Teenager werden Mütter - Staffel 2 Folge 8
73 Min.Folge vom 10.11.2008Ab 12
In der achten Folge der zweiten Staffel von „Teenager werden Mütter“ kehrt die 16-jährige Patricia nach der Geburt ihrer Tochter aus dem Krankenhaus heim. Für sie beginnt nun der Alltag als Jungmutter. Die 17-jährige, frischgebackene und frisch verheiratete Jungmutter Sandra lässt ihren Sohn taufen und die 15-jährige, hochschwangere Mido erhält ein SMS, in dem ihr Freund und der Erzeuger ihres Kindes plötzlich mit ihr Schluss macht. Plötzlich und völlig unerwartet setzen dann bei ihr auch die Wehen ein. Mit Blaulicht und Sirene wird sie ins Krankenhaus Göttlicher Heiland gebracht.
