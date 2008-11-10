Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Teenager werden Mütter

Teenager werden Mütter - Staffel 2 Folge 8

ATVStaffel 2Folge 8vom 10.11.2008
Teenager werden Mütter - Staffel 2 Folge 8

Teenager werden Mütter - Staffel 2 Folge 8Jetzt kostenlos streamen

Teenager werden Mütter

Folge 8: Teenager werden Mütter - Staffel 2 Folge 8

73 Min.Folge vom 10.11.2008Ab 12

In der achten Folge der zweiten Staffel von „Teenager werden Mütter“ kehrt die 16-jährige Patricia nach der Geburt ihrer Tochter aus dem Krankenhaus heim. Für sie beginnt nun der Alltag als Jungmutter. Die 17-jährige, frischgebackene und frisch verheiratete Jungmutter Sandra lässt ihren Sohn taufen und die 15-jährige, hochschwangere Mido erhält ein SMS, in dem ihr Freund und der Erzeuger ihres Kindes plötzlich mit ihr Schluss macht. Plötzlich und völlig unerwartet setzen dann bei ihr auch die Wehen ein. Mit Blaulicht und Sirene wird sie ins Krankenhaus Göttlicher Heiland gebracht.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Teenager werden Mütter
ATV
Teenager werden Mütter

Teenager werden Mütter

Alle 13 Staffeln und Folgen