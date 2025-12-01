The Big Bang Theory
Folge 1: Drinks von Fremden
21 Min. Folge vom 01.12.2025 Ab 6
Penny und Sheldon vermissen Leonard, der sich auf einer Expedition befindet. Also versuchen sie, sich gegenseitig abzulenken. Amy und Bernadette besuchen unterdessen einen Wissenschaftskongress. Als zwei Männer ihnen in einer Bar Drinks spendieren, sind sie völlig aus dem Häuschen - bis Bernadette eine unbedachte Bemerkung über Sheldon macht ...
