The Big Bang Theory
Folge 11: Onkel Doktor Cooper
21 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 6
Sheldon muss kurzfristig nach Texas reisen, da seine Schwester ihr Kind bekommt. Während er weg ist, dekoriert die Clique gemeinsam den Weihnachtsbaum und überlegt, wie es wohl wäre, wenn keiner von ihnen Sheldon je getroffen hätte: Penny wäre wohl nicht mit Leonard zusammen, Howard hätte Bernadette nicht kennengelernt, Leonard und Raj hätten eine WG gegründet und wären fett geworden, und Stuart - dem wäre es wohl nicht anders ergangen als jetzt ...
